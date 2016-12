21 aprile 2015 Charlize Theron, copertina sexy dopo la prima uscita in famiglia La star posa per W Magazine dopo aver partecipato a un evento benefico insieme al figlio Jackson e al compagno Sean Penn Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:21 - Charlize Theron posa per W Magazine, che dedica alla splendida attrice la copertina del numero di maggio. Foto sexy e mai volgari per la 39enne star sudafricana, che si sente una mamma serena e una donna felice: pochi giorni fa, la Theron ha partecipato a un evento benefico a Beverly Hills, insieme al figlio di 3 anni, Jackson, e al compagno Sean Penn. Era la prima apparizione in pubblico della famigliola dopo che l'attore ha adottato il bambino.

"Questo è il mio suggerimento alle ventenni terrorizzate all'idea di invecchiare: non vi fate venire l'esaurimento nervoso e non ci andate giù pesante con lo Chardonnay. Io ora sono un'alcolista, ma per favore, non vi preoccupate”. Charlize Theron usa l'ironia per dire alle donne che invecchiare non è è po così male: “Bisogna celebrare ogni età – dice l'attrice nell'intervista rilasciata a W Magazine, dove parla anche del momento felice che sta vivendo, dopo essere diventata mamma di Jackson e aver iniziato la sua storia d'amore con Sean Penn: “Ora vado a casa e mi sento bene. Quando ho raggiunto i 30 anni – ha spiegato la Theron – ho capito che non era necessario accontentare tutti e potevo godermi la vita”.



Charlize Theron e Sean Penn hanno una relazione dalla fine del 2013. Pochi mesi fa, il due volte premio Oscar ha deciso di adottare legalmente il bambino, che l'attrice aveva a sua volta adottato nel marzo 2012. In diverse interviste, la star sudafricana ha parlato del suo rapporto con il nuovo compagno, di 15 anni più anziano, non nascondendo di pensare anche al matrimonio.