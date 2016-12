Charlie Sheen, le ex si rivoltano: "Non ci ha detto dell'Hiv, gli faremo causa!"

Momento difficile per Charlie Sheen . Dopo l'annuncio pubblico della sua sieropositività , l'attore più che solidarietà sembra aver attirato verso di sé la rabbia delle ex amanti (in buona parte escort e pornostar ) che lo accusano di averle tenute all'oscuro delle sue condizioni di salute. Qualcuna ha persino affermato che Sheen spesso era disposto a pagare un extra pur di fare sesso non protetto.

Sono almeno sei le ex partner dell'attore che lo accusano di aver mentito loro. Questo nonostante lui continui a dire di aver sempre fatto sesso sicuro, "onestamente e con il profilattico", dopo aver scoperto la propria condizione di sieropositivo.



Le donne, di cui al momento non si sa il nome, hanno contattato uno studio legale della California del sud. La loro intenzione sarebbe di citare l'attore per aver inflitto intenzionalmente uno stress emotivo, frode, e trasmissione colposa di una malattia a trasmissione sessuale.



Tra quelle che lo accusano c'è Bree Olson, che anni addietro ebbe una lunga relazione con l'attore. Ma almeno per quanto riguarda lei, Sheen avrebbe subito smentito: fonti a lui vicine spiegano che in realtà i due si sono lasciati un paio di settimane prima del fatidico 3 maggio 2011, ovvero quando Sheen ricevette la diagnosi definitiva.



C'è poi tutta una serie di donne, prostitute in larga parte, che avrebbero fatto sesso con l'attore solo qualche mese prima che gli venisse diagnosticato l'Hiv. Una donna ha fatto sapere di aver procurato a Sheen e a Brooke Mueller (che poi sarebbe diventata sua moglie) numerose prostitute tra il 2009 e il 2010. E che spesso il divo di Hollywood era disposto a pagare un extra pur di praticare sesso non protetto. "Potrebbe aver passato l'Hiv a dozzine di ragazze" ha detto la donna.