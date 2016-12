Charlie Sheen e l'HIV, scritta ironica sulla maglietta: "Siate positivamente negativi"

Sulla t-shirt indossata da Sheen non solo il gioco di parole, ma anche una stampa con l'effige dello stesso attore, tanto per rendere i riferimenti al suo caso ancora più espliciti. Un messaggio che Charlie Sheen ha voluto sfoggiare insieme a un largo sorriso e anche a una buona forma fisica.



L'iniziativa non è stata gradita da tutti, anche se i "padroni di casa" Elton John e David Furnish sembrano non pensarla in questo modo. "Lieto di vedere Charlie Sheen alla festa, In grande forma e di ottimo umore", ha scritto il cantautore sui social, accanto a uno scatto che lo ritraeva insieme all'attore e al marito.



La partecipazione di Sheen al party non ha sorpreso solo per il singolare outfit, ma anche perché si tratta della prima volta dell'attore a un evento simile dopo la rivelazione in diretta tv della sua sieropositività, scoperta quattro anni fa.



Charlie Sheen non è stata l'unica celebrità a partecipare all'evento organizzato a West Hollywood, Los Angeles, da Elton John. Alla serata di beneficenza hanno presenziato anche Emily Ratajkowski, Steven Tyler, Melanie Griffith, Mariah Carey, Caitlyn Jenner e Kelly Osbourne. Durante il party sono stati raccolti oltre 6 milioni di dollari che saranno destinati alla ricerca.