Charli XCX, la cantante 22enne seduce con trasparenze hot

10:19 - Il nuovo album, "Sucker", uscirà a febbraio 2015, e la cantante 22enne Charli XCX ha pensato bene di sponsorizzarlo già ora facendo parlare del suo look, decisamente hot. Sul red carpet dei "Billboard Women in Music" di New York la cantante si è presentata con un vestito bianco poco ha lasciato all'immaginazione. Insomma tra pop e sensualità il successo è assicurato.

In una intervista a Yhaoo la cantante ha spiegato l'origine del suo nome così particolare: "La sigla sta per 'Kiss Charli Kiss', la usavo per il mio account Msn, quando ho dovuto inventarmi il nome d'arte sono andata nel panico e alla fine ho deciso di utilizzare quello che avevo sui social". Sul nuovo album invece assicura: "E' molto aggressivo, probabilmente quello più pop che ho fatto fino a questo momento. Ci sono tantissime influenze diverse dal pop degli Anni 60 fino al punk, senza dimenticare la mia ossessione per Britney Spears". Anche se Charli XCX, con il suo look stravagante e sexy, sa già come far parlare di sé.