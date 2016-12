Charles Lloyd, un "Aperitivo in concerto" nel segno di John Coltrane

11:03 - Secondo appuntamento stagionale con "Aperitivo in concerto". Domenica 9 novembre, alle 11, sul palco del teatro Manzoni di Milano salirà per la prima è unica data italiana Charles Lloyd, vero guru del jazz e genio della musica. Per l'esecuzione di "Wild Man Dance Suite", il sassofonista sarà affiancato da tre grandi talenti come Gerald Clayton, Socratis Sinopoulos, Eric Harland.

Per Lloyd, assente da parecchi anni dai palcoscenici milanesi, è un ritorno importante. "Wild Man Dance Suite" è un affascinante affresco sonoro che conferma Lloyd come il più legittimo erede della poetica di John Coltrane: poeta del sassofono, pioniere degli incontri fra culture e musiche diverse, personalità geniale e profondamente spirituale, oltre all'abituale sax tenore, suonerà il flauto e il tarogato.



Ad accompagnare il sassofonista ci saranno grandi musicisti: il greco Socratis Sinopoulos, specialista della lyra di Costantinopoli e del laouto che con Lloyd ha registrato l'album "Athens Concert"; il pianista Gerald Clayton, uno dei nuovi talenti della tastiera acustica; il contrabbassista Joe Sanders, richiestissimo sideman, e Eric Harland, in assoluto uno dei migliori batteristi attualmente in circolazione sulle scene internazionali del jazz.



"Aperitivo in Concerto" dedica questo concerto a un caro amico recentemente scomparso, Vittorio Franchini, attento giornalista, grande uomo di cultura e profondo conoscitore del jazz e di tutta la musica.



