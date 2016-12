Chanty: "La musica non ha genere"

18:38 - Cittadina del mondo, Chanty si presenta al Festival di Sanremo con il brano "Ritornerai", raffinato mix tra jazz e pop. Ma non parlatele di generi... "In musica il genere non esiste - dice lei a Tgcom24 -. Amo la musica jazz e l'ho studiata perché è un grande arricchimento del proprio bagaglio musicale ma mi piace come la musica pop riesce a rendere non banali le cose semplici. A me piace la contaminazione e voglio portare quello nella mia musica".

Chantal Saroldi, 22 anni, prima di diventare Chanty ha girato un po' il mondo. Nata da papà italiano e mamma tanzaniana, ha vissuto qualche anno in Africa prima di trasferirsi a Taiwan e poi in Italia, a Savona. Il fatto di essere cresciuta viaggiando, unito a una naturale curiosità, ha formato anche il suo gusto musicale, fatto di raffinatezza ed energia, senza barriere di stile o genere. E così, con una solida preparazione jazz (e molti riconoscimenti ottenuti in quell'ambiente), eccola arrivare a Sanremo, come preludio a un ep che la catapulta nel mondo pop.



Come ti avvicini all'appuntamento di Sanremo?

Ogni tanto mi sveglio di notte e dico “oddio”. Però è bello. Mi sono trasferita da circa un mese a Milano per concludere l'ep, e mi sto dedicando alla musica a 360 gradi. Non vedo l'ora che esca tutto.



Lo stile dell'ep sarà sulla linea di "Ritornerai"?

Ci saranno brani anche un po' più up-tempo, però lo stile è quello: un’unione tra la mia passione per la musica "old", jazz e soul, e una sonorità un po' più moderna. Mi piacerebbe creare qualcosa di nuovo a livello di suoni. Il mio produttore, Gigi Barocco, è bravissimo a gestire l’elettronica e a trovare la giusta chiave per le mie canzoni.



Qual è il tuo punto di forza?

Io punto tutto sulla musica, sul proporre qualcosa di mio. Tutte le melodie sono mie. Ho collaborato in alcune occasioni con arrangiatori che mi hanno suggerito qualcosa, così come con altri autori di testi, ma ho sempre cercato di mettere tutta la mia personalità nelle canzoni. "Ritornerai" l'ho scelta perché mi sembrava che mi rappresentasse al meglio: è un misto tra eleganza e forza.



Hai studiato canto jazz al conservatorio. Cosa ti ha incuriosito del pop?

Il fatto di aver viaggiato tanto mi ha portato a non ragionare in termini di genere. La musica jazz a me piace tanto, l’ho studiata perché secondo me arricchisce il tuo bagaglio musicale, ti dà spessore. E questo lo porto nella scrittura delle canzoni. Ma sono un’amante della semplicità, mi piace la musica pop perché riesce a rendere non banali le cose semplici. Amo la contaminazione e voglio portare quello nella mia musica.



Il brano è in radio da un po': come è stata la reazione del pubblico?

Direi positiva. Non essendo io parte della musica pop da tanto, non ho ancora un seguito affermato. Però chi mi sta scoprendo mi sta dando grandi soddisfazioni ed è un grande premio al mio lavoro.



Usi i social per comunicare con chi ti segue?

Sì, li uso molto. Mi pare siano l'unico portale che non ha filtri. Ti dai spazio da sola e lasci alle persone la possibilità di conoscerti. Certo, sono un’arma a doppio taglio ma se uno sa gestire e capisce che è una realtà virtuale, può uscirne vivo...