Chad Kroeger, l'ex di Avri Lavigne querelato dall'assicurazione

L'ex di Avril Lavigne , Chad Kroeger , è stato citato in giudizio dai Lloyd di Londra . L'accusa è di non aver rivelato una preesistente condizione della sua gola, che poi lo ha portato a reclamare oltre 10 milioni di euro dopo aver dovuto annullare più di 60 show con i Nickelback per problemi alla voce. Il frontman aveva scoperto una ciste ed era stato costretto ad operarsi, prendendo tempo per la riabilitazione.

I dottori avevano imposto riposo assoluto al cantante e il programma di recupero si è allungato più del previsto. Così il gruppo post grunge canadese aveva comunicato ad agosto l'annullamento di tutte le date del "No Fixed Address World Tour", comprese quelle italiane di Roma (25 ottobre) e Torino (27 ottobre). "Mi dispiace ma sono costretto ad annullare il tour in programma quest'estate - aveva dichiarato Kroger in un comunicato - e di sicuro non sono molto felice all'idea di rimanere senza voce per molte settimane. Avrei sicuramente preferito essere lì fuori a cantare per i nostri fan".