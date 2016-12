27 marzo 2015 Cesare Cremonini, un nuovo singolo come regalo per i suoi 35 anni Il cantautore bolognese pubblica "Buon viaggio (Share the Love)", che apre la strada a un nuovo progetto discografico che vedrà la luce a fine maggio Tweet google 0 Invia ad un amico

08:12 - Festeggiare il compleanno regalandosi (e regalando ai fan) un pezzetto di futuro. E' quello che fa Cesare Cremonini che compie 35 anni e pubblica il nuovo singolo "Buon viaggio (Share the Love)", che fa da apripista a un nuovo progetto discografico in pubblicazione a fine maggio. Cremonini è reduce dagli Onstage Awards dove è stato premiato per il miglior tour, l'inno live dell'anno e come miglior artista italiano.

L'ultimo album, "Logico", è stato uno degli eventi del 2014. Il pubblico lo ha amato e la critica lo ha incensato come la definitiva consacrazione di Cremomini come cantautore moderno, un artista in grado di guardare oltre i nostri confini e confezionare un pop di stampo britannico di grande spessore che non trova omologhi nel nostro Paese.



Ma Cesare non si ferma ed è già pronto a guardare avanti. Il cantautore bolognese pubblica "Buon viaggio (Share the Love)", che apre la strada a un nuovo progetto discografico che vedrà la luce a fine maggio. Presentandola su Facebook Cremonini l'ha definita "speciale,. Forse persino più speciale di 'Logico' e de 'Il comico', che pur avevano e hanno un posto prediletto nel mio cuore" spiegando che "sarà l'antipasto di tante belle cose!". E allora... buon viaggio!