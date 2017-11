3 novembre 2017 11:56 Cesare Cremonini, "Poetica" è un ritorno ambizioso al pop epico Lanciato il singolo apripista del nuovo album "Possibili scenari". Nel 2018 il cantautore sarà per la prima volta in tour negli stadi

E' arrivato in radio e in digitale "Poetica", il nuovo singolo di Cesare Cremonini che anticipa "Possibili scenari", l'album in uscita il 24 novembre. Un lavoro al quale il cantautore bolognese ha lavorato per quasi due anni e che rappresenta un nuovo momento di crescita dopo i successi dell'ultimo "logico" e del tour seguente. Nel 2018 Cremonini sarà per la prima volta in tour negli stadi italiani.

Un biglietto da visita davvero di prima categoria. "Poetica" è una ballad in continua mutazione, dove pianoforte e archi (sul finale anche i fiati) si intrecciano a dare un tono di classicità senza risultare stantii. Ancora una volta Cremonini ha dimostrato la sua eccentricità rispetto al panorama italiano, costruendo un brano melodicamente e armonicamente ambizioso, dove la stratificazione e la mutevolezza non vanno a ledere l'impatto emotivo o la fruibilità. Semplicità e complessità vanno così a braccetto in un arrangiamento ricco che non rincorre le mode sonore ma si permette aperture da melodie 70's (e si sentono anche voci parlate con echi pinkfloydiani).