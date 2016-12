Cesare Cremonini: "Il mio show? Un abito da sera che si rinnova da quindici anni"

09:30 - E' partito con due tappe sold out al MediolanumForum di Assago (Milano) "Logico Tour 2014" di Cesare Cremonini. Due ore fitte per 26 brani in scaletta, anche quelli meno noti. Lo show è "un abito da sera elegante" in un il cantautore trascina ed intrattiene dimostrando di essere cresciuto in questi 15 anni dal punto di vista musicale, sorprendendo tra parole e musica, con un occhio anche verso il futuro: il cinema.



La scaletta è stata ben pensata e calibrata: "L’obiettivo è stato quello di far riscoprire ad un pubblico ampio le canzoni che in qualche modo non sono state messe in mostra dalle radio. - ha spiegato Cesare Cremonini - E’ una bella occasione anche per chi mi segue o mi ha scoperto da poco, se penso che io ho iniziato a sentire Vasco a 12 anni!".



Sono passati due anni dalla precedente esperienza live ma non manca la voglia da parte del cantautore di mettersi in discussione: “Con questo nuovo tour ho voluto mettermi alla prova a 360 gradi con un concerto caleidoscopio inserito in un percorso per mostrare quello che ho imparato in questi quindici anni di carriera".



Lo show ricco di luci e di colori vede un Cremonini sul palco intrattenitore solido. “Sono molto tranquillo quando canto - ha raccontato - perché sul palco mi sento a casa ed è per me il luogo più sicuro al mondo. Mi spaventa di più la mia memoria ma sono perfezionista come il mio manager Walter Mameli e tutto il mio team. Perciò sento di voler dare tutto di me. Non ho paura ma solo eccitazione l’attimo primo che salgo sul palco. Ciascuno ha bisogno di se stesso per calibrarsi”.



La peculiarità di Cremonini è sempre stata la curiosità ed è per questo che non è esclusa una incursione importante nel cinema: “Recitare non mi dispiacerebbe nell’ottica di un percorso artistico e personale articolato e poi ammetto che avere una persona che mi dica cosa fare è un po’ un sollievo. Proprio come è successo per il cortometraggio che abbiamo ideato con il regista Edoardo Gabbriellini (con cui Cesare ha vinto il Nastro d’argento per “Padroni di Casa”, ndr). "Venivo da dure prove per il tour e ritrovarmi sul set mi ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Ho fatto tutto quello che mi veniva chiesto !”, ha dichiarato. In effetti l’effetto dell’artista che canta “Io e Anna” in chiaroscuro con alle spalle sul megaschermo le immagini del corto è d’impatto, una sorta di inedito “cinemusica” dal vivo.



Dopo Milano e il 31 ottobre a Rimini, il tour continua per tutto novembre con date serratissime: 2 a Conegliano (Tv), 6 a Bologna, 9 a Bari, 11 a Roma, 14 a Napoli, 16 ad Acireale, 18 a Perugia, 19 a Firenze, 21 a Mantova, 22 a Torino, 25 a Trento e il 27 a Padova. Sold out le date di Bologna e Padova con oltre 100mila di biglietti venduti, raddoppiando il numero di presenze rispetto allo scorso tour “La Teoria dei Colori” del 2012.