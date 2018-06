21 giugno 2018 10:17 Cesare Cremonini, grandi hit e spettacolo perfetto: San Siro è casa sua In 57mila hanno applaudito il cantautore bolognese, che ha stravinto la sfida del primo tour negli stadi

Cesare Cremonini trionfa a San Siro con uno show praticamente perfetto dove ha coniugato forma e sostanza, spettacolo e qualità. Due ore e mezzo di emozioni per una scaletta di 23 canzoni che ha condensato (quasi) tutto il meglio del repertorio del cantautore bolognese, dai recenti "Poetica" e "Nessuno vuole essere Robin", passando per "Una come te", "PadreMadre" e "Logico", fino ad arrivare ai classici dei Lunapop, "50 Special" e "Un giorno migliore".

Cesare Cremonini conquista San Siro con il suo "Cremonini stadi 2018" Francesco Prandoni 1 di 5 Francesco Prandoni 2 di 5 Francesco Prandoni 3 di 5 Francesco Prandoni 4 di 5 Francesco Prandoni 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Ci sono momenti nella carriera di un artista che possono essere considerati a buon ragione un traguardo. Questo tour negli stadi per Cesare Cremonini lo è. Non tanto per l'essere a San Siro, in tempi in cui uno show allo stadio sembra non negarsi a (quasi) nessuno. Ma perché il cantautore bolognese ci è arrivato con un rigoroso percorso artistico, in cui il propellente dato dai successi dei Lunapop è stato volutamente messo da parte per concentrarsi su un cammino solista alla ricerca della propria voce e identità. Guadagnando consenso e pubblico disco dopo disco, Cremonini ha intrapreso un viaggio che ha trovato nell'ultimo album "Possibili scenari" la chiusura del cerchio aperto nel 2002 con "Bagus". E di cui il tour negli stadi è il naturale sbocco.



Sono passate da poco le 21, con il cielo ancora non del tutto scuro e gli ultimi spettatori che ancora stanno entrando nello stadio, quando Cremonini sale sul palco da solo, giacca bianca e stivaletti argento, a godersi il boato di incitamento e l’entusiasmo degli oltre 50mila che riempiono il catino del Meazza. Attacca "Possibili scenari" al piano elettrico posto sulla piattaforma che dal palco si estende in mezzo al pubblico. E quando entra il resto della band è un’esplosione di colori. Quelli delle stelle filanti che piovono sul pubblico, effetto di solito riservato ai finali, e quelli dei maxi schermi semoventi, parallelepipedi che replicano il monolito multicolore che campeggia sulla copertina dell'ultimo disco, e che ruotano su loro stessi creando un effetto scenografico non statico.



Si tiene il ritmo alto con "Kashmir-Kashmir", lanciato da poco come singolo estivo. Il volume è molto alto e l'acustica dello stadio non rende giustizia, con il suono della band di 11 elementi che accompagna Cremonini che si impasta troppo a tratti va in distorsione. Per fortuna con il passare del tempo la situazione migliora e in ogni caso non sembra influire sull'entusiasmo della gente. "PadreMadre" è un salto al primo cambio di marcia nella carriera del Cesare solista, dall'album "Bagus". Ma a cementare l'empatia con il pubblico ci pensa "Il comico (sai che risate)”, dove da due i coristi che accompagnano Cremonini diventano migliaia. Si rallenta sui ritmi, non sul pathos, con "L'ultima stella di Broadway" e "Latin lover". Dalle atmosfere vellutate di quest'ultima si passa a quelle elettroniche e nervose di "Lost in The Weekend”, con cambio di look, con giacca maculata e stivaletti rossi.