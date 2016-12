Celine Dion: "Non amerò mai più nessun altro uomo"

Dopo la morte del marito René Angélil, Celine Dion parla per la prima volta in un'intervista al settimanale "Chi". La popstar canadese è da poco tornata sulle scene, ma il dolore è ancora grande. La coppia è rimasta insieme per 35 anni: "Non so che cosa mi riservi il futuro, ma non penso che potrò più innamorarmi di un altro uomo. Sono la donna di un unico uomo, il marito che ho perso quattro mesi fa. Il mio cuore è chiuso a chiave".