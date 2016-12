Celine Dion, il primo ritorno live dopo la morte del marito: "Siamo sempre insieme"

Celine Dion è tornata a esibirsi. A poco più di un mese dalla morte dell'amato marito René Angélil, la cantante ha ripreso il suo "resident show" a Las Vegas . E lo ha fatto aprendo con un omaggio al compagno di vita che non c'è più, con un messaggio su uno schermo e poi un piccolo discorso rivolto al pubblico. "Ha sempre fatto in modo di farmi sentire come se fossimo al primo appuntamento. Non è cambiato nulla - ha detto - Saremo sempre una cosa sola ".

"So che la mia carriera è stata in qualche modo il suo capolavoro - ha continuato la cantante -, la sua canzone, la sua sinfonia. L'idea di lasciarla incompiuta per lui sarebbe stato un dolore. Ho capito che anche se lui ci ha lasciati io devo continuare. Per lui".



Su Instagram Celine ha postato una foto scattata in camerino prima dello show nella quale sono inquadrati i pennelli per il trucco e una foto di loro due insieme. Nel corso del concerto l'emozione non è mancata: verso la fine, durante l'esecuzione di "All By Myself" è scoppiata in lacrime riuscendo però a finire il pezzo prima di uscire dietro le quinte per ricomporsi.