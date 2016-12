Céline Dion distrutta nel giorno dell'ultimo saluto al marito René Angélil

Abiti neri e una veletta a coprire gli occhi lucidi e il volto stravolto dal dolore. Céline Dion ha dato l'addio al marito, lì dove nel 1994 i due si erano uniti in matrimonio. Dal loro amore, oltre a René-Charles sono nati anche i gemellini Nelson e Eddy, di 5 anni.



Per stare accanto al marito malato, la cantante aveva messo da parte anche la carriera. La malattia ha sconfitto l'amato Réne, prima manager e poi marito dell'interprete canadese, che a lui aveva detto sì a soli 19 anni, trascurando anche la notevole differenza d'età (26 anni).



Il cancro si è portato via anche uno dei 13 fratelli della cantante, Daniel, scomparso a 59 anni pochi giorni dopo la morte del marito. Per Céline Dion un altro durissimo colpo.