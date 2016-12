Celentano e Mina di nuovo insieme

Un lavoro 'in famiglia' che coinvolge anche Claudia Mori, moglie di Celentano, e il figlio di Mina (nonché produttore dei suoi ultimi album) Massimiliano Pani. Ancora top secret il titolo del disco, come anche i nomi dei musicisti coinvolti.Il loro disco precedente "Mina Celentano" è datato 1998 e si rivelò un successo di vendite, sfondando il milione e mezzo di copie.

Ma il Molleggiato ha messo in cantiere anche un altro progetto particolare. Sarà infatti protagonista, in versione cartoon, delle serie animata 'Adrian' che andrà in onda su Canale 5 e racconterà in immagini stralci della carriera, ma anche momenti più intimi e privati.