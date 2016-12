Cccp, una "linea" lunga trent'anni: ristampe storiche per l'anniversario

17:28 - In arrivo il 25 novembre la ristampa del 45 giri di "Ortodossia" dei Cccp- Fedeli Alla Linea in edizione speciale limitata e numerata, in occasione del 30esimo Anniversario della pubblicazione. In uscita anche "Stati Di Agitazione - 30 Anni di Cccp", il box numerato con la discografia completa in vinile da 180 grammi.

Una miscela di punk e musica popolare non confinata entro i canonici perimetri nazionali. Un immaginario che ha saputo mescolare il socialismo reale e l'Islam, manifesti ideologici e misticismo orientale. Un’iconografia che li ha da subito contraddistinti, rendendoli alieni del/nel nostro panorama musicale ed un percorso che porta da Reggio a Berlino e ritorno, avendo l'Asia come obiettivo da raggiungere e come punto d’arrivo. Rivoluzione e contro rivoluzione.



Tutto questo e molto altro sono stati i Cccp Fedeli Alla Linea. A loro va il merito di aver rivoluzionato il modo italiano di fare e rappresentare la musica e di aver contaminato e influenzato, in modo spesso molto evidente, quello che è venuto ed avvenuto successivamente. Impossibile immaginarli prima del loro avvento, niente di lontanamente paragonabile poi...



Per celebrare questo 30esimo anniversario, Universal Music ristampa il loro primo EP “Ortodossia” in edizione speciale limitata: in un box numerato prenderà posto la replica fedele del 7” in vinile rosso, il libretto realizzato a mano come l’originale, due cartoline, due adesivi e due magneti.



Oltre a questo, lo stesso giorno verrà reso disponibile “Stati Di Agitazione - 30 Anni di Cccp”, un box numerato contenente l’intera produzione in 12” in vinile da 180 grammi: “Ortossia II” in vinile rosso, “Compagni Cittadini Fratelli Partigiani” in picture disc, “Affinità e Divergenze…” in vinile rosso, “Socialismo e Barbarie”, “Canzoni Preghiere Danze…”, “Epica Etica Etnica Pathos” (in doppio vinile) e, per la prima volta in assoluto, “Live In Punkow”, album live pubblicato in cd nel 1996 “che suona come una Trabant. Tre cilindri, tre marce, prima seconda terza… Bassa fedeltà in quanto alla tecnica, alta fedeltà alle linee di programma”.



Ad arricchire ulteriormente questo box, un book con foto e immagini di 36 pagine, la riproduzione del “Catalogo” dei Cccp di 56 pagine che veniva distribuito durante i loro primi concerti, due adesivi, due cartoline e sette magneti con le riproduzioni delle copertine degli album.