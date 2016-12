Cats...i gatti di Webber invadono Milano

Prossime tappe Bari e Bologna, rispettivamente al Petruzzelli e all'Arena e c'è da aspettarsi lo stesso sold out. “Let the Memory Live Again – tour 2016”, questo il sottotitolo del musical kolossal, che sarà in Italia per solo cinque settimane fino al 20 marzo 2016. Team creativo originale al completo per il tour italiano, dal regista Trevor Nunn, alla regista associata e coreografa Gillian Lynne, lo scenografo John Napier e il compositore Andrew Lloyd Webber.



Nel cast anche un italiano Greg Castiglioni nei panni di Bustopher Jones (il gatto gourmet che passa le sue giornate al ristorante), Gus (il gatto del teatro) e Growl Tiger (il gatto pirata). Greg, nato a Milano e cresciuto a Locate Varesino (vicino al Lago di Como), si è trasferito in Inghilterra a 18 anni dove si è Laureato in Giurisprudenza all'Università di Westminster. Ha frequentato la Mountview Academy of Theatre Arts a Londra e ha lavorato molto nel West end e in Gran Bretagna in spettacoli come Les Miserable, Love Birds, Titanic, Phantom of The Opera, The Importance of Being Earnest. Greg si esibirà per la prima volta in Italia e molti dei suoi amici e familiari finalmente potranno assistere ad una sua performance!



Nel ruolo di Grizabella, la gatta che interpreta la struggente e indimenticabile Memory, ci sarà Anita Louise Combe, attrice australiana già nel cast di molti musical a Londra, Australia e Canada. Fra gli interpreti storici di “Memory” figurano nomi come Barbra Streisand e Johnny Mathis a Liberace. L'interpretazione di Barry Manilow è stata un successo top-40 negli Stati Uniti. La versione techno /dance della cantante Natalie Grant andò in testa alle classifiche dance europee.



Show "fantastico" e magico basato sul libro di Thomas Stearns Eliot “Old Possum's Book of Practical Cats”, raccolta di poesie nella quale i gatti sono i protagonisti. E' una meravigliosa miscela di fantasia, dramma e romanticismo: in una sola speciale notte dell'anno, tutti i gatti Jellicle si incontrano al Ballo Jellicle dove Old Deuteronomy, il loro saggio e benevolo capo, sceglie e annuncia chi di loro salirà al livello Heaviside per rinascere ad una nuova vita Jellicle.



Con un'incredibile colonna sonora che include l'indimenticabile "Memory", scenografie spettacolari, splendidi costumi e coreografie mozzafiato, CATS è magia come nessun altro musical.