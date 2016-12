Catherine Russell, un concerto di Natale nel segno del blues e del jazz

Il "Wall Street Journal" l'ha definita "The best blues and jazz singer going today". Figlia d'arte (la madre era Carline Ray, contrabbassista di Mary Lou Williams, il padre era il celebre band leader Luis Russell, a lungo direttore dell'orchestra di Louis Armstrong), per anni partner vocale in concerti e incisioni discografiche di David Bowie, la Russell è una straordinaria interprete del repertorio africano-americano degli anni Venti e Trenta.



E proprio nella Harlem della "Swing Era" ci condurrà questo appassionante concerto, in cui la Russell è sostenuta da un gruppo di straordinari solisti e specialisti come il celebre chitarrista e arrangiatore Matt Munisteri (che molti ricorderanno più volte al Teatro Manzoni, sia come leader che come sideman della Millennium Territory Orchestra di Steven Bernstein) e il trombettista Jon-Erik Kellso.



