Cate Blanchett: "Ho amato molte donne"

"E' stata la sua prima volta come lesbica?", ha chiesto Variety alla diva di "Blue Jasmine". La Blanchett ha così risposto con un'altra domanda: "In un film o nella vita reale?". E poi alla richiesta di precisazioni ha ammesso di aver avuto "molte relazioni con donne". L'attrice, che ha cominciato la sua carriera sui palcoscenici teatrali di Sydney, quest'anno lascerà il suo Paese per trasferirsi con la famiglia a New York.