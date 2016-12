Cate Blanchett, da matrigna a mamma: "Sono felice"

12:38 - Cate Blanchett parla per la prima volta in pubblico di Edith Vivian Patricia, la bambina adottata poche settimane fa insieme al marito Andrew Upton: “Siamo totalmente innamorati di lei, è straordinario”, ha detto l'attrice a Sydney, a margine della presentazione del suo ultimo film, la “Cenerentola” di Kenneth Branagh, in cui interpreta la matrigna. La coppia aveva annunciato ufficialmente il nuovo arrivo in famiglia lo scorso 6 marzo.

“E' stupendo dare il benvenuto nella nostra famiglia a una bambina”, ha detto entusiasta l'attrice, spiegando i motivi che hanno convinto lei e il marito ad adottare la piccola, della quale non ha però fornito ulteriori dettagli. “Ci sono tanti bambini lì fuori che non sono fortunati come i nostri per questo è meraviglioso”, ha detto la Blanchett, che non aveva mai nascosto il desiderio di avere un altro figlio.



La notizia dell'adozione si era diffusa in rete dopo una serie di segnalazioni, come quella che ha dato il la alle indiscrezioni, ossia il racconto di un passeggero di un aereo che al magazine australiano Women's Weekly, aveva dichiarato di aver visto l'attrice con una neonata in braccio.



Kate Blanchett è sposata da 17 anni con lo sceneggiatore Andrew Upton con il quale ha già tre figli maschi Dashiell, 13 anni, Roman, 10 e Ignatius, 7.