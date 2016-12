24 dicembre 2014 Catapult, il magico spettacolo delle ombre danzanti arriva nei teatri italiani Il gruppo di danzatori ha conquistato gli Usa nell'edizione 2013 di "America's Got Talent". Saranno il tournée dal 27 dicembre, dal 3 al 6 gennaio al Manzoni di Milano Tweet google 0 Invia ad un amico

12:31 - Arriva in Italia, con lo spettacolo "Magic Shadows", il gruppo dei Catapult. Nati nel 2008 dal genio creativo di Adam Battelstein, dopo aver conquistato il pubblico americano nell'edizione 2013 di "America's Got Talent" arrivano nei nostri teatri con il loro show di ombre danzanti. La tournée si apre il 27 dicembre al teatro Colosseo di Torino e dal 3 al 6 gennaio saranno al teatro Manzoni di Milano.

Battelstein ha creato il gruppo dopo aver lavorato per diciannove anni come danzatore, coreografo e direttore creativo del famoso Pilobolus Dance Theater. Il progetto di Adam era quello di dare una nuova linfa vitale a un'antica forma d'arte come quella delle ombre cinesi utilizzando il corpo umano al massimo della propria capacità espressiva.



Il risultato è stata una compagnia formata da formidabili ballerini che riescono a stupire il pubblico creando delle figure apparentemente impensabili con dei semplici giochi di luci e ombre: uno spettacolo che condurrà i bambini in un mondo fatato, popolato di sogni fantastici e che prenderà per mano i grandi, facendo loro ritrovare il commosso stupore, che tanti anni fa provavano davanti alla magia delle fiabe.



LE DATE ITALIANE

27/12 Torino - Teatro Colosseo

28/12 Varese - Teatro di Varese

29/12 Sanremo - Teatro Ariston

30/12 Bolzano - Teatro Cristallo

31/12 e 1/1 Trento - Auditorium Santa Chiara

dal 3 al 6/1 Milano - Teatro Manzoni

7/1 Bologna - Teatro Duse

8/1 Genova - Politeama

10/1 Cormons - Teatro Comunale

11/1 Azzano Decimo – Teatro Mascherini

12/1 Vignola - Teatro Comunale

13/1 Carpi - Teatro Comunale

14/1 Assisi - Teatro Lyric

15/1 Rimini - Teatro Novelli