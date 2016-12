6 aprile 2015 Cassandra Naud, quando la voglia di ballare è più forte di ogni pregiudizio La ballerina canadese è nata con una vistosa voglia sotto l'occhio. Ma nonostante i consigli di molti si rifiuta di operarsi: "Mi rende unica e memorabile" dice lei Tweet google 0 Invia ad un amico

10:12 - Trasformare quello che la maggior parte della gente considera un difetto fisico in un tratto distintivo di unicità. E' quello che ha fatto Cassandra Naud, bellissima ballerina canadese che è nata con una voglia vistosa e coperta di peli sotto un occhio. Nonostante i consigli di molti a farsela togliere chirurgicamente, la ragazza ha deciso di tenerla e anzi farne un punto di forza. "Con lei - dice - sono unica e indimenticabile".

La 22enne ballerina, nata ad Alberta, in Canada, ha deciso di non operarsi, nonostante un'adolescenza passata tra le prese in giro dei coetanei. I genitori di Cassandra avevano scelto di non sottoporre la figlia ad operazione chirurgica temendo importanti cicatrici sul volto della ragazza. Una scelta condivisa dalla ballerina che non ha cambiato idea nemmeno di fronte a spiacevoli episodi, come l'invito da parte di un produttore a ritoccare alcune foto per far sparire quella voglia che Cassandra considera essere parte di sé.



La ballerina ci è così affezionata che pare persino giocare a sdoppiarla. Infatti, per una questione di inversione fotografica, la voglia nelle foto appare ora a destra, ora a sinistra. Guardando i video che vedono protagonista Cassandra si capisce che la voglia è sotto all'occhio destro, ma lei non si preoccupa di correggere le foto postando sul suo profilo Instagram molte immagini dove invece appare a sinistra.