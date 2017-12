Carrozzeria Orfeo torna con "Cous Cous Klan", debutto all'Elfo Puccini

Dopo "Thanks for Vaselina" e "Animali da bar", la compagnia Carrozzeria Orfeo torna con un nuovo lavoro, "Cous Cous Klan" , che sarà in scena in prima nazionale al Teatro Elfo Puccini di Milano dal 12 al 31 dicembre. Gli abitanti di una micro comunità di senzatetto è protagonista tra follia, cinismo, provocazione e malinconia, di questa nuova commedia caustica che disegna un nuovo spaccato della nostra società in crisi e percorsa da conflitti.

Mentre in tutto il mondo l’acqua è stata privatizzata, il divario tra ricchi e poveri è allarmante. In un parcheggio abbandonato dietro ad un cimitero periferico, sorge una micro comunità di senzatetto. Divisi dentro due roulotte ci sono un ex prete nichilista e depresso, il fratello sordomuto, la sorella convertita all'islam per amore del compagno, un mussulmano immigrato, e un imprenditore fallito.



La ricerca teatrale del gruppo Carrozzeria Orfeo prosegue con questo nuovo lavoro per "fotografare senza fronzoli un’umanità socialmente instabile, carica di nevrosi e debolezze, attraverso un occhio sempre lucido, divertito e, soprattutto, innamorato dei personaggi che racconta". Lo stile della compagnia teatrale cerca "un punto di vista sul mondo e sul presente nel tentativo di non farsi mai imprigionare dalla retorica o da inutili moralismi".



Massimiliano Setti e Gabriele Di Luca con Luisa Supino costituiscono nel 2007 la compagnia, di cui sono autori, registi, interpreti e autori delle musiche originali.



COUS COUS KLAN

Dal 12 al 31 dicembre

Teatro Elfo Puccini, corso Buenos Aires 33, Milano

www.elfo.org