Carroponte 2017: un'estate di musica, cinema e cultura

3 giugno 2017 11:36 Carroponte 2017: unʼestate di musica, cinema e cultura Al via dallʼ8 giugno, per quattro mesi, una stagione ricca di appuntamenti

Carroponte è pronto, dall'8 giugno al 10 settembre, ad affrontare l'ottava estate di grandi appuntamenti. Un numero che è il simbolo del cammino di crescita di un festival musicale che ogni anno trasforma l'area Ex Breda di Sesto San Giovanni in un luogo d'incontro. Più di cento giorni di musica, una rassegna cinematografica d'autore, occasioni di festa, laboratori per bambini e tanti momenti di cultura all'aria aperta.

Diversi i nomi degli artisti pronti a esibirsi live: al cantautore italiano Dente (8 giugno), il compito di inaugurare questa nuova stagione che vedrà muoversi sugli stage di Carroponte anche Niccolò Fabi (6 luglio), Tonino Carotone (23 giugno), Ermal Meta (15 luglio), Francesco Gabbani (29 giugno), Marracash & Guè Pequeno (14 luglio), Musica Nuda e Avion Travel (21 giugno), Dargen D'Amico (12 luglio), Willie Peyote (28 giugno), Brunori Sas (30 giugno), Nobraino (20 luglio) e Fabrizio Moro (6 settembre).



A portare una ventata d’internazionalità al calendario ci penseranno i Dinosaur Jr (11 luglio), gli Interpol (23 agosto), i Megadeth (8 agosto), Robert Glasper (27 luglio), i Descendents (11 giugno), i Vintage Trouble insieme ai Lucky Chops (4 luglio), Damian Marley (22 giugno), Machine Gun Kelly (20 giugno), i Dropkick Murphys con i Flogging Molly (11 luglio), i Walk Off The Earth (16 luglio), Billy Bragg, Kenny Wayne Shepherd (23 luglio) e tantissimi altri.



Atmosfere pop, cantautorali, rap, punk-rock e reggae che riempiranno di ritmo e di emozioni le notti trascorse al festival. Nelle notti di Carroponte, spazio anche alle emozioni della poesia con il recital di Vincenzo Costantino Cinaski, "Bukowski Vs Waits" (14 giugno) e con il reading di Guido Catalano tratto dal nuovo libro di poesie "Ogni volta che mi baci muore un nazista" (5 settembre).

EVENTI SPECIALIAccanto agli spettacoli musicali, non mancheranno anche altri grandi eventi e momenti d’intrattenimento. Ritorna per il terzo anno consecutivo la giornata dedicata a Emergency (9 luglio), mentre qualche mese più tardi toccherà alla grande festa di Radio Popolare (8 settembre). Nel corso dell’estate, anche una serie di serate a tema come la due giorni (1-2 luglio) della pagina Facebook Il Terrone Fuori Sede (con in programma tra gli altri Après La Classe e Canto Antico).



Nell’estate di Carroponte non mancheranno il ritmo della Jammin’ Party – Circus of Reggae (10 giugno), una festa in levare con le migliori band della scena, le atmosfere gotico-fiabesche del Tim Burton Tribute Show (16 giugno), i balli irresistibili dello Swing Party con la Jazz Lag Orchestra (17 giugno) e le tentazioni tzigano-circensi del Circo Meraviglia – Gipsy Balkan Party (24 giugno), che ritornerà dopo il successo dello scorso anno.