28 dicembre 2016 12:06 Carrie Fisher sarà ancora la Principessa Leila in "Star Wars: Episodio VIII" Lʼattrice aveva già finito di girare le sue scene nellʼottavo capitolo della saga in uscita il 15 dicembre 2017

Nonostante la sua tragica morte, i fan di Carrie Fisher potranno ammirarla ancora una volta nel suo ruolo più importante, quello di Leila Organa, in Star Wars: Episodio VIII, in uscita il 15 dicembre 2017. L'attrice scomparsa il 27 dicembre per un arresto cardiaco infatti, era riuscita ad ultimare tutte le sue scene nel film in cui rivestirà per l'ultima volta i panni che l'hanno resa famosa in tutto il mondo. Diretto da Rian Johnson, la pellicola è attualmente in post-produzione.

Nell’Episodio VIII, in cui Leila avrà un ruolo più importante rispetto a "Il Risveglio della Forza, comparirà anche Billie Lourd, figlia della Fisher, che aveva già preso parte al precedente episodio della saga. Non è ancora chiaro invece cosa succederà con il nono film previsto nel 2019 e cosa la Lucasfilm escogiterà per non far sentire la mancanza dell'amata Principessa. Anche se c'è chi parla giù di CGI (computer generated imagery) tecnologia che "resuscita" attori morti o troppo anziani per interpretare i loro ruoli da giovani.

Per ora Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm non ci vuole pensare e vuole solo ricordare l'attrice: "Principessa Leila per il mondo, ma un’amica molto speciale per noi. Aveva uno spirito indomabile, un umorismo incredibile, e un grande cuore".

Oltre "Star Wars" Carrie Fisher aveva altri progetti in corso d'opera: in primavera approderà sul piccolo schermo negli Usa e in Gran Bretagna la terza stagione della sitcom Amazon/Channel 4 "Catastrophe" in cui l'attrice aveva la parte della caustica madre della protagonista Rob Delaney. Carrie stava tornando da Londra dove aveva lavorato allo show quando il cuore ha ceduto sull'aereo: "Era la persona più generosa, divertente, dotata, gentile che abbia mai incontrato. Certamente non era pronta ad andarsene", ha scritto su Instagram Sharon Horgan, creatrice e attrice nella sitcom. La Fisher avrebbe dovuto recitare anche in "Wonderwell", un film fantastico ambientato nel mondo della moda. Aveva un ruolo ricorrente nel cartone "Family Guy" come la voce di Angela, la padrona della birreria dove lavora il personaggio di Seth MacFarlane Peter Griffin. E c'è anche un documentario sul rapporto tra madre e figlia: "Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds" che debutterà al festival del cinema di Palm Springs e poi su HBO in marzo.