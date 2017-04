Carrie Fisher non comparirà nell'episodio IX: addio definitivo a Leila

Star Wars: "L'ultimo Jedi", in uscita il 13 dicembre, sarà anche l'ultima volta di Carrie Fisher. L'attrice scomparsa, morta per un attacco di cuore a 60 anni lo scorso dicembre, non apparirà infatti nel nono episodio della saga. Qualche giorno fa il fratello di Carrie, Todd , aveva fatto intendere il contrario, ma Kathleen Kennedey della Lucasfilm ha confermato alla ABC: "Purtroppo non sarà nel nono episodio. Anche se la vedremo molto nell'ottavo".

Todd aveva dichiarato al New York Daily News all'inizio del mese che lui e la figlia di Carrie, Billie Lourd, avevano dato alla Disney e alla Lucasfilm il permesso di utilizzare scene de "L`Ultimo Jedi", in cui la principessa Leila compare in carne e ossa e senza effetti speciali, anche nell’episodio, ancora senza un titolo, in uscita nel 2019.



La trama del nono episodio è stata però riscritta completamente dopo la morte dell'attrice: "Ovviamente la morte di Carrie ha sconvolto tutti", ha commentato Kathleen. "Abbiamo ricominciato tutto da capo" e ha spiegato: Todd Fisher probabilmente ha frainteso perché abbiamo terminato il ruolo nell’ottavo film, dove Carrie era meravigliosa. Poi però Carrie è scomparsa purtroppo e noi non avevamo ancora scritto la sceneggiatura del nono episodio, così ci siamo riuniti e a gennaio abbiamo ricominciato".