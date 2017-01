Carrie Fisher, l'originale epitaffio che avrebbe voluto

In "Wishful Drinking", autobiografia del 2009, Carrie Fisher aveva raccontato una discussione avuta sul set di "Star Wars" con George Lucas , che le aveva chiesto di recitare senza reggiseno. La spiegazione "tecnica" dell'ideatore della saga le aveva dato l'idea di un necrologio divertente: "Allora dico ai miei amici più giovani che, indipendentemente da come morirò, voglio che venga scritto che sono annegata nella luce lunare, asfissiata dal mio reggiseno".

L'attrice ricorda che durante le riprese del primo capitolo della saga, Lucas le si avvicinò, guardando come era vestita, dicendole che non poteva indossare un reggiseno sotto il vestito. Alla richiesta di spiegazioni, la Fisher si era sentita rispondere: "Perchè nello spazio non esiste la biancheria intima". E poi: "Quando vai nello spazio il tuo corpo non pesa più. Fino qui, tutto bene, giusto? Ma poi il tuo corpo si espande, però il tuo reggiseno non lo fa. Quindi vieni asfissiata dal tuo stesso reggiseno", argomentò il regista.