Carrie Fisher, in difesa di un'amica molestata a Hollywood: lingua di mucca in regalo al produttore

"Se provi a toccare un'altra volta la mia cara amica Heather o qualsiasi altra donna, la prossima consegna sarà qualcosa di tuo in una scatola molto più piccola!".

"Lei era così" ha detto la Ross in un'intervista alla Tucson Radio station 94.9, in cui ha raccontato la sua personale esperienza di abuso e come la Fisher le venne in aiuto: "Era una vera amica, non una 'fake', come succede sempre a Hollywood, schietta, diretta e sincera".



La regista-produttrice, vincitrice di un Emmy, ha svelato di essere stata invitata da un "noto produttore vincitore di un premio Oscar" (non Weinstein, ndr) a pranzo, ma di essere poi stata portata in auto e letteralmente assalita dallo stesso, senza nemmeno aver potuto reagire.

Raccontato l'episodio all'amica Carrie Fisher, l'attrice, furiosa, non aveva perso tempo e, presa in mano la situazione aveva deciso di affrontare il produttore recandosi da lui nei Sony Studio's, dove sapeva lo avrebbe trovato, per un faccia a faccia con tanto di... lingua di mucca!