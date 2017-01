Carrie Fisher, eccola a 19 anni nel suo provino per "Star Wars"

Carrie Fisher prima di diventare la principessa Leia (o Leila come l'hanno conosciuta in Italia) Organa. E' quella che si vede in un filmato apparso in Rete per la prima volta nel 2006, che riprende l'attrice durante il provino per ottenere la parte in "Star Wars". L'attrice prova alcune battute con Harrison Ford e al termine dice rivolta alla camera il proprio nome e l'età (all'epoca 19 anni).