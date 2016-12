Carmen Consoli, "L'abitudine di tornare" è il nuovo singolo

17:38 - Si intitola "L'abitudine di tornare" il primo singolo di Carmen Consoli, che torna dopo cinque anni con un nuovo atteso album di inediti in uscita il prossimo 20 gennaio. Il brano che farà da apripista sarà in rotazione radiofonica e disponibile in tutti gli store digitali, a partire da venerdì 28 novembre. Svelata anche la copertina del singolo che, con uno schizzo, riporta nel mondo fantastico del Mago di Oz.