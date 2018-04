Carmen Consoli: "Al diavolo le mode, scrivo quello che mi piace e sento"

"Vorrei fare canzoni più radiofoniche, cantare cuore e amore, riempire gli stadi ed essere sempre in tv, bella e perfetta, ma la mia casa discografica mi ha detto di fare l'artista impegnata". Sceglie l'ironia Carmen Consoli per raccontare il nuovo percorso, fatto di libertà e sempre meno compromessi, che l'ha portata al nuovo porgetto " Eco di Sirene ". "Cerco di guardare le mie radici, scrivo quello che mi piace e sento", racconta a Tgcom24 .

Il nuovo capitolo discografico conta 22 brani di repertorio riarrangiati in chiave orchestrale e gli inediti "Uomini topo" e "Tano", suonati con Emilia Belfiore al violino e Claudia Della Gatta al violoncello: "Abbiamo registrato un disco in presa diretta su nastro, in analogico, abbiamo detto visto che siamo fuori moda cerchiamo di esserlo totalmente, abbiamo riesumato un macchine trovate sul posto e ci siamo messe a cantare e suonare. Ci sono delle imprecisioni, umane che noi chiamiamo licenze poetiche o musicali ma non potevamo fare altrimenti perché non potevamo intervenire".

Era partito come un piccolo esperimento, solo nove date in giro per l'Italia, e in poco tempo i live sono diventati 60, anche in Europa: "Non mi piace parlare di numeri, sono volgari. Però è stata una soddisfazione, il pubblico mi incoraggia a sperimentare e mi segue. Volevo provare a vedere i miei pezzi sotto un'altra luce e messe a confronto con un'altra mia grande passione come lo scrivere per orchestre. Abbiamo creato una piccola orchestra da camera e siamo partiti con cautela programmando solamente pochi concerti. Alla fine ne abbiamo fatti più di sessanta".