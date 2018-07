Carlo Vanzina, Berlusconi: "Il cinema perde un grande protagonista"

"Vanzina ha legato il suo nome - si legge ancora - a un genere di commedia leggera, ad un cinema di intrattenimento brillante e intelligente, capace di mettersi in sintonia con il pubblico, in grado di conquistare il cuore e la mente degli spettatori".



"Il grupo che ho fondato gli deve moltissimo" - "Il gruppo che ho fondato - prosegue Berlusconi - deve molto a lui, che con il fratello Enrico ha prodotto per noi decine di film: ognuno di essi era una garanzia di successo, ma anche di un prodotto cinematografico mai banale, sempre di qualità. D'altronde Carlo era questo: un uomo di grande levatura intellettuale, colto, garbato, di formazione liberale ereditata dal padre, il grandissimo Steno, e condivisa dal fratello Enrico, con il quale ha costruito quarant'anni di successi. A lui e a tutti i familiari esprimo il mio più vivo cordoglio, che si unisce a quello di tutti gli italiani che amano il cinema".