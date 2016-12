10 gennaio 2015 Carlo Delle Piane ricoverato d'urgenza L'attore, che il 2 febbraio compirà 79 anni, è stato colpito da un malore nella sua abitazione romana ed è stato subito trasportato al Policlinico Gemelli Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:44 - Paura per Carlo Delle Piane, ricoverato in ospedale dopo un malore. Ancora incerte le cause, è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Gemelli dopo essere stato soccorso nella sua abitazione nel quartiere Balduina a Roma. L'attore, che compirà 79 anni il 2 febbraio, ha debuttato con Vittorio De Sica a 12 anni e ha conosciuto il grande successo con Pupi Avati. Grazie al film "Regalo di Natale" venne premiato nel 1986 a Venezia.

Nato nel 1936, ha debuttato con De Sica nel film "Cuore" diretto da Duilio Coletti. Da allora, ha girato oltre cento film al fianco dei più grandi artisti del cinema italiano: da Totò ad Aldo Fabrizi, da Gassman ad Alberto Sordi, anche se la popolarità con il grande pubblico la deve a Pupi Avati. Il regista bolognese nel 1977 lo ha scelto per il ruolo di Dante in "Tutti defunti.. tranne i morti", che ha segnato l'inizio di un lungo e fortunato sodalizio artistico. Tanti i film diretti da Avati: "Regalo di Natale" (1986), interpretazione che gli è valsa la Coppa Volpi alla Mostra del cinema di Venezia, "Una gita scolastica", "Festa di laurea", "La via degli angeli", "I cavalieri che fecero l'impresa".