Carla Fracci, la regina della danza incontra il pubblico al Teatro Manzoni di Milano

11:36 - Carla Fracci sarà la protagonista del terzo dei cinque appuntamenti di Manzoni Cultura, l'iniziativa dell'omonimo teatro milanese dedicata ai grandi personaggi dello spettacolo e della cultura italiana, intervistati dal giornalista Nicola Porro e da Edoardo Sylos Labini. Lunedì 19 gennaio l'étoile, nominata ambasciatrice di Expo 2015, incontrerà il pubblico per raccontare la sua storia nella "sua" Milano.

Una vita passata sui palchi dei maggiori teatri del mondo, ma, a 78 anni, Carla Fracci non è affatto stanca. "Rita Levi Montalcini diceva: 'mai andare in pensione' e aveva cento anni", dice la ballerina, entusiasta di partecipare all'evento organizzato dal Teatro Manzoni, che già aveva ospitato Lando Buzzanca e la coppia di giornalisti Pietrangelo Buttafuoco e Massimo Fini. "Credo sia bello che si organizzino incontri con artisti che hanno avuto un significato per la città", continua la Fracci, che per Milano ha tanti progetti. "E' una città che amo ma culturalmente – dice l'etoile cresciuta alla scuola di ballo del Teatro la Scala - penso si possa fare di più, per esempio riaprire il Lirico".



Di Milano e dell'evento che catalizzerà l'attenzione del mondo sulla città, Expo 2015, la Fracci è stata nominata ambasciatore. "Sono una persona che ha portato la danza nel mondo - ha sottolineato -, ma non vorrei essere solo un simbolo". La Fracci vuole fare di più e dopo aver conquistato il mondo in punta di piedi, sogna di lasciare alla danza qualcosa che vada oltre la sua straordinaria carriera, con una compagnia tutta sua "per il futuro dei giovani e per tenere viva la danza".



