Carla Bruni, un tocco francese per il suo nuovo album

Dopo quattro anni di silenzio, Carla Bruni fa ritorno sulle scene con una raccolta di cover in lingua inglese. Il disco, in uscita venerdì 6 ottobre, si intitola "French touch" . Dopo gli antipasti dei singoli "Enjoy the Silence" (Depeche Mode) e "Miss You" (Rolling Stones), l'ex Première Dame si è buttata su veri e propri classici come "Highway To Hell" (AC/DC), "Jimmy Jazz" (Clash), "Crazy" (Aerosmith) e "Perfect Day" (Lou Reed), donando loro un nuovo appeal.

Il quinto album firmato Carla Bruni racchiude versioni sensuali e uniche di brani noti, che puntano sulle melodie e il calore minimale e sono state prodotte dal celebre compositore e musicista David Foster. Sono canzoni senza tempo, legate a persone, momenti o luoghi, che la cantante ricorda fin dai tempi della sua giovinezza e che per lei: "Sono state amore a prima vista, o come dicono i francesi a coup de foudre".



Dopo l'apprezzato esordio di “Quelqu’un m’a dit (Someone Told Me) del 2002, la Bruni ha pubblicato altri 3 album, che hanno venduto oltre 3 milioni di copie nel mondo tra cui "No Promises" (2007) che conteneva adattamenti di poesie di grandi autori inglesi, "Comme si de rien n'e'tait" (As If Nothing Happened) nel 2008 e "Little French Songs" nel 2013.