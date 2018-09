Cardi B vs Nicki Minaj, rissa sfiorata e vola persino una scarpa (con tacco 12)

Rissa sfiorata durante l’Harper's Bazaar Icons party, nell’ambito della New York Fashion Week l'altra sera. Protagoniste le due rapper più famose dell'universo hip hop americano: Cardi B e Nicki Minaj. Stando ai video subito condivisi sui social la prima si sarebbe avvicinata in maniera aggressiva al tavolo della seconda aggredendola verbalmente e pare che sia volata anche una scarpa, tacco rigorosamente 12, della stessa Cardi B...

😳🤭 the already legendary Cardi B LUNGING for Nicki 🤭😳 pic.twitter.com/i4F8AvVFKh

Nel video si vedono le guardie che cercano di trattenere la furia di Cardi B. Un siparietto sicuramente non degno dell'occasione, ma giustificato, pare, dalla leggendaria rivalità e poca simpatia reciproca tra le due rapper. Cardi B, da poco diventata mamma per la prima volta, ce l'avrebbe a morte con Nicki Minaj, rea, tra le altre cose di aver messo un "like" ad un commento in cui qualcuno la giudicava inappropriata nel ruolo di madre. In un post Cardi B spiega le ragioni della sua esplosione scrivendo: "Ho lasciato scorrere tanta m...da", dice la rapper: "Che tu mi insultassi subdolamente, che mentissi sul mio conto, che boicottassi le mie borse e giudicassi il mio modo di mangiare... Ma se decidi di mettere in mezzo mia figlia e decidi di commentare il mio modo di esser madre... allora mi arrabbio davvero...". E l'altra sera pare fosse davvero molto molto arrabbiata.