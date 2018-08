Cardi B, nuda su Instagram a meno di due mesi dal parto

A postare lo scatto, in cui Cardi B mostra il suo corpo formoso coperto di tatuaggi, è stato proprio Offset, raccogliendo oltre un milione e mezzo di like, "Moglie. Divinità. Bellezza", ha scritto il 26enne per celebrare la madre di sua figlia.



Lei non è nuova a questo tipo di fotografie sui social. Proprio per annunciare la nascita di Kulture aveva postato due scatti senza veli, con il pancione in evidenza poco prima del parto e il seno coperto da un braccio. Cardi, 31,4 milioni di follower su Instagram, ha "risposto" ad Offset con un altra foto molto simile, mostrandosi sempre senza veli e ottenendo una marea di "cuoricini", oltre 1,8 milioni.



Il suo successo social va di pari passo con quello musicale. Cardi B infatti è la prima rapper ad aver conquistato con due canzoni ("I Like it" e "Bodak Yellow") il primo posto della chart di Billboard. Inoltre il suo album "Invasion of Privacy" ha debuttato con più di 200mila copie vendute, diventando il disco di una donna con il maggior numero di streaming nella prima settimana di vendita. Poi a maggio ha trionfato ai "Billboard Music Awards" come "Top Female Artist". E' stata anche l'artista più premiata ai recenti MTV Video Music Awards, vincendo tre premi.