Cara Delevingne nuota tra gli squali

Cara Delevingne ha da poco compiuto 25 anni, organizzando una super festa in Messico dove ha portato tutte le amiche per vivere insieme delle esperienze indimenticabili. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato varie foto e video tra giri nella giungla, bagni in caverne subacquee e in compagnia di squali. Intanto la vedremo presto in "Valerian" di Luc Besson , a ottobre è atteso il suo libro e sarà nelle vesti di cantante nel nuovo disco della ex St. Vincent .

St. Vincent e Cara Delevingne hanno avuto una storia durata 18 mesi e che è finita nell’estate 2016, senza spiegazioni ai media.



La cantante indie, in un'intervista al New Yorker, ha rivelato che si intitola "Pills", il brano del nuovo disco in attesa per fine 2017 in cui ha voluto ospitare l'ex Cara. Intanto a giugno è uscito il primo singolo, "New York", una ballata che inizia dicendo "New York isn’t New York without you, love»" (New York non è New York senza di te, amore). Sarà dedicato all'amore per la modella?