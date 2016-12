Cara Delevingne e Amber Heard "rimbalzate" in uno strip Club

Pessima figura l'altra sera davanti al popolare clup di lap dancing SophistiCats nel Marylebone a Londra per Cara Delevingne . La modella e attrice era insieme ad Amber Heard e Margot Robbie e pretendeva di entrare nel locale senza pagare l'ingresso di 20 sterline, ma è stata gentilmente rifiutata. "Lei non sa chi sono io", avrebbe sentenziato la bella Cara, che voleva "festeggiare" il divorzio di Amber da Johnny Depp con una serata di baldoria...

A riportare la notizia il Daily Mail che ha raccolto la testimonianza del proprietario del Club Simon Langer che ha detto: "Noi diamo il benvenuto a tutti, nel nome del rispetto reciproco, ma Cara e i suoi amici non si sono comportati come ci si aspetta che dei clienti educati si comportino... ". E ha aggiunto: "Sfortunatamente il locale era molto pieno quella sera, ma Cara ha insistito per entrare saltando la coda e senza pagare. Allo staff all'ingresso continuava a ripetere: "Non sapete chi sono io, sono cara Delevinge. E questa è la mia amica Amber, che ha appena divorziato".