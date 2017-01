31 dicembre 2016 18:37 Capodanno: da Fedez a Mengoni, ecco i concertoni da non perdere I Big della musica accendono la notte di San Silvestro e ce nʼè per tutti i gusti

Da Nord a Sud, tutta Italia saluta il 2017 in piazza con grandi concerti, spettacoli itineranti e balli. Per la notte di Capodanno la scelta non manca: Fedez, J-Ax e Rovazzi ospiti a Bari; Marco Mengoni canta a Firenze mentre Milano accoglie Mario Biondi e Annalisa. A Napoli attesi Stadio e Tiromancino, a Torino salgono sul palco i Planet Funk, mentre a Parma è Fatboy Slim a far ballare la folla.

A BARI CON FEDEZ, J-AX E ROVAZZI - Il trio rende indimenticabile il lungo Capodanno di musica in piazza Prefettura organizzato da Radionorba. Sul palco ospiti anche i rapper Bari jungle brother.



A TORINO ATTERRANO I PLANET FUNK - Planet Funk, Ensi, Mangaboo e il djset di Krakatoa in piazza San Carlo, per il primo Capodanno organizzato tramite un bando pubblico. Lo spettacolo è realizzato sotto la direzione artistica di Samuel (Subsonica), che presenta in anteprima alcuni pezzi dell'album da solista.



A MILANO IL SOUL DI MARIO BIONDI - Piazza del Duomo aspetta la mezzanotte con il grande concerto gratuito di Mario Biondi, accompagnato da Annalisa. A Bergamo musica e show in piazza Matteotti, mentre a Brescia in piazza della Vittoria ci sono Charlie e The Cats. A Mantova, capitale della cultura 2016, atteso invece il concerto di Daniele Silvestri.



GENOVA STUPISCE CON I FUNAMBOLI - Capodanno 'acrobatico' nel capoluogo ligure. Al Porto Antico sotto il tendone da circo c'è il Circumnavigando Festival mentre piazza Matteotti si accende con lo spettacolo funambolico NoGravity4monks.



IN EMILIA-ROMAGNA RENGA, FATBOY SLIM E SKIN - Il tradizionale 'vecchione' (sorta di fantoccio) brucia in piazza Maggiore a Bologna, accompagnato dall'house di dj Rou e Nas. A Modena in consolle sale Lorenzo Rossi, figlio del Blasco, mentre a Parma il protagonista è Fatboy Slim, padre del Big Beat. Sul palco di Reggio Emilia salgono Sergio Caputo e Francesco Baccini, ovvero The Swing Brothers mentre a Rimini Skin è la special guest del dj set d'atmosfera, nel cantiere del teatro Galli, per il 'Capodanno più lungo del mondo' che vede anche Francesco Renga in piazzale Fellini.

