Caparezza, l'arte di Museica travolge Milano

"Ho scoperto l'arte di recente e ho capito che il linguaggio alternativo è molto importante, soprattutto per le persone timide come me: nel mio caso è la musica, in altri è la pittura" aveva dichiarato il musicista a Tgcom24, spiegando che il pubblico si diverte anche quando affronta temi più seri e in qualche modo accademici.



"Non era facile trovare il consenso, anche perché si tende a banalizzare tutto. L'attitudine generale va verso la semplificazione, che semplifica anche il pensiero: o tutto bene o tutto male...".



Le canzoni del nuovo disco avranno un ruolo importante, ma la scaletta presenta anche qualche sorpresa perché "le canzoni rientrano non per la richiesta popolare, ma per un filo logico. Sono incastonate in un discorso artistico. Canto ad esempio 'Follie Preferenziali' e 'Nessuna Razza' che erano nell'album Fuori dal tunnel".