Cannes, Pedro Almodovar sarà il presidente della giuria

Tra Pedro Almodovar e il Festival di Cannes c'è una liaison molto forte. Per questo, nella solennità della 70esima edizione (17-28 maggio), il regista, icona del cinema spagnolo, è stato chiamato in veste di presidente della giuria. In precedenza, cinque suoi film sono stati in concorso sulla Croisette: "Tutto su mia madre", "Volver", "Gli abbracci spezzati", "La pelle che abito", "Julieta", mentre "La mala education" è stato evento d'apertura nel 2004.