Cannes, Monica Bellucci sarà la madrina del festival del cinema

Con il festival di Cannes c'è una lunga storia di amicizia sin dal 2000, la sua prima volta, per presentare Suspicion di Stephen Hopkins. Nel 2002 fu al centro di una memorabile polemica per il film Irreversible di Gaspar Noè (una pellicola giudicata esplicita) e nel 2006 è stata parte della giuria presieduta da Wong Kar Wai, spiega in un comunicato "Canal+", co-produttore e distributore esclusivo della cerimonia.



Negli anni successivi è tornata per il film di Marco Tullio Giordana, Una storia italiana, e poi nel 2014 per Le Meraviglie di Alice Rohrwacher, vincitore del Grand Prix de la jurie, in cui interpretava con intensità un piccolo cameo. E' attesa per l'uscita in sala del film presentato a Venezia On the Milky Road mentre per le tv è nel casting della terza stagione di Twin Peaks di David Lynch. . "La carriera cinematografica di Monica Bellucci eccelle in tutti i campi, sia nella commedia che nel dramma. Riflette eclettici e audaci scelte artistiche. Si rivolse a registi prestigiosi, tra cui Bertrand Blier, Danie'le Thompson, Francis Ford Coppola, Terry Gilliam, Mel Gibson, Sam Mendes, Spike Lee ... ", ha detto Canal+.