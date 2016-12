Cannes dimentica gli italiani, nessun film in gara per la Palma d'oro

14 aprile 2016 Cannes dimentica gli italiani, nessun film in gara per la Palma dʼoro

Nessun film italiano in concorso per la Palma d'oro nella 69esima edizione del Festival di Cannes. "Quest'anno l'Italia è presente in modo meno forte, ci sono anni così... Ma l'Italia è sempre nel nostro cuore" ha dichiarato il delegato generale della kermesse Thierry Fremaux. "Pericle il Nero" di Stefano Mordini con Valeria Golino e Riccardo Scamarcio è stato invece selezionato per la rassegna "Un Certain Regard".

Gli unici film italiani saranno presentati al Festival (che si terrà dall'11 al 22 maggio) fuori concorso: "L'ultima spiaggia" del regista greco Thanos Anastopoulos e dell'italiano Davide Del Degan nella sezione Proiezioni speciali; mentre "Pericle il nero" DI Stefano Mordini, con Riccardo Scamarcio e Valeria Golino, sarà presentato nella sezione "Un certain regard".



DA JODIE FOSTER A SPIELBERG, LE STAR ATTESE SULLA CROISETTE

Niente pellicole nostrane ma tanti divi per l'edizione 2016 del Festival (dall'11 al 22 maggio), che si preannuncia l'insegna del glam. "Le star saranno presenti in modo massiccio" ha annunciato Fremaux. Steven Spielberg atteso sulla Croisette per la presentazione, fuori concorso, del suo adattamento di "GGG", il romanzo per ragazzi scritto nel 1989 da Roald Dahl. Lo stesso farà l'attrice e regista Jodie Foster con il suo "Money Monster" con Julia Roberts e George Clooney nelle vesti di un guru della finanza e presentatore tv preso in ostaggio. Presenti anche Ryan Gosling e Russell Crowe per "Nice Guys" di Sean Black. Woody Allen sarà invece in apertura con il suo "Cafe' Society".