Cannes, da Kristen Stewart a Ryan Gosling: tutte le star sul red carpet

L'apertura sarà nel segno di Woody Allen, ma soprattutto delle sue protagoniste, Kristen Stewart (che sarà anche in concorso con "Personal Shopper" di Assayas) e Blake Lively. Arrivano poi fuori concorso il premio Oscar Mark Rylance in "Grande Gigante Gentile" di Steven Spielberg e i "Nice Guys" Ryan Gosling, Russell Crowe. In concorso vedremo le deliziose francesi Lea Seydoux e Marion Cotillard, protagoniste del canadese Xavier Dolan. La pattuglia di star francesi comprende anche Juliette Binoche e Fabrice Luchini, protagonisti per Bruno Dumont in concorso e Isabelle Huppert protagonista per Paul Verhoeven.



Gli Stati Uniti arriveranno, al solito, in massa. Ci sarà la giovane Eelel Fanning inquietante musa per Nicolas Winding Refn, la coppia super star di Jodie Foster, ossia George Cloney e Julia Roberts, il mito Robert De Niro che torna all'antica passione per la boxe, Viggo Mortensen protagonista di "Captain Fantastic" nella sezione Un Certain regard. E poi ancora Willem Dafoe e Nicolas Cage per Paul Schrader in Dog Eat Dog. Ma, su tutti, il picco di glam sulla Montee des Marches sarà per Sean Penn, accompagnato dalla sua protagonista Charlize Theron, da qualche tempo ormai ex.



Quanto alle feste, ci sarà l'annuale raccolta di fondi del cinema contro l'Aids, il galà AmfAR. Qui canterà Katy Perry, con ospiti annunciati Sharon Stone, Kevin Spacey, Heidi Klum, Milla Jovovic. Ma ci sarà anche un simposio del gruppo Kering sulle donne nel cinema, "Women in motion", con premiate Susan Sarandone Geena Davis, a 25 anni dal film cult "Thelma e Louise".