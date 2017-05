Cannes 2017, da Kristen Stewart a Nicole Kidman: pattuglia di star sulla Croisette

L'elenco delle star quest'anno è lungo. Si comincia con l'apertura de "Les fantomes d'Ismael" di Arnaud Desplechin che porterà sulla Montee des Marches Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, Louis Garrel e la nostra Alba Rohrwacher. Si prosegue con Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Paul Dano per lo sci-fi "Okja" del coreano Bong Joon-ho.



Nicole Kidman è senza dubbio la reginetta di questa edizione, protagonista con tre film, di cui due in concorso, "L'Inganno" di Sofia Coppola e in "The Killing of a Sacred Deer" di Yorgos Lanthimos e una serie tra gli eventi speciali," Top of the lake: China Girl" di Jane Campion.



Vedremo Kristen Stewart, ormai habitué di Cannes, negli insoliti panni di regista, nell'esordio con il corto "Come Swim". Dagli Stati Uniti arrivano Joaquin Phoenix protagonista di "You were never really here" della scozzese Lynne Ramsay, il cast all star di "The Meyerowitz Stories" di Noah Baumbach con Dustin Hoffman, Ben Stiller, Adam Sandler, Emma Thompson e Candice Bergen.



Nessuno può fare fare a meno di Isabelle Huppert, che sia Cannes o Venezia. Sulla Montee des Marches sarà protagonista di "Happy End" di Michael Haneke con Jean Louis Trintignant e Mathieu Kassovitz. E poi ancora Julienne Moore invecchiata per "Wonderstruck" di Todd Haynes, Robert Pattinson per "Good time", Ellen Fanning, Kirsten Dunst e Colin Farrell per "L'inganno" di Sofia Coppola.



Quali star saranno presenti al'amfAR, l'annuale evento charity del cinema contro l'Aids? Attesi tra gli altri Nicole Kidman, Jessica Chastain, Dustin e Lisa Hoffman, Diane Kruger, Milla Jovovich, Eva Longoria, Carine Roitfeld, Harvey Weinstein, Pedro Almodovar, David Lynch, Vanessa Redgrave, Kenneth Cole il 25 maggio all'Hotel du Cap.



Tra i party di spicco, da segnalare quello del 21 maggio al Fashion For Relief organizzato da Naomi Campbell al Cannes Mandelieu Hangar: l'evento di beneficienza aiuterà a raccogliere fondi per Save The Children e le sue campagne a favore di bambini vittime di crisi umanitarie, guerre e disastri naturali. Il 19 maggio sulla Croisette si affaccerà Rihanna, stavolta stilista di gioielli, per il lancio della sua linea realizzata per Chopard, tra i main sponsor del festival.