Cameron Diaz e Kirk Cameron peggiori attori dell'anno

13:53 - Ormai è una tradizione. In attesa degli Oscar, sul red carpet nella città degli angeli, sfilano i peggiori attori dell'anno. E per questa 35ma edizione dei Razzie Awards, ovvero le Pernacchie d'oro i premiati, senza gloria, sono Cameron Diaz e Kirk Cameron.

La Diaz ha guadagnato il premio per la sua interpretazione in "The Other Woman" e in "Sex Tape". Kirk Cameron per la sua performance in "Kirk Cameron's saving Christmas". Premio al peggior regista è andato invece a Michael Bay per il film "Transformers 4 - L'era dell'estinzione". Tra gli altri riconoscimenti: peggior attrice non protagonista Megan Fox in "Tartarughe Ninja". Infine, Kelsey Grammer peggior attore non protagonista in "I mercenari 3", "Think Like a Man Too" e "Il magico mondo di Oz".



I poco lusinghieri premi al peggio del cinema del 2014, vengono consegnati contemporaneamente ad un'altra assegnazione quella degli Independent Spirit Awards, che premiano il cinema indipendente e fungono da indicatore importante di cosa succederà il giorno dopo agli Oscar. E quest'anno lo sono ancor di più, perché i due più forti contendenti nella gara al miglior film, "Birdman" e "Boyhood", rientravano nei canoni richiesti per partecipare agli Spirit: un budget ridotto sotto i venti milioni di dollari e la produzione americana. Se dunque gli Spirit contano, allora “Birdman” ha una chance in più di portarsi a casa la vittoria agli Oscar, stasera. La pellicola di Alejandro Inarritu infatti ha vinto sul racconto di crescita di Richard Linklater, ottenendo il titolo di miglior film, mentre il protagonista di "Birdman", Michael Keaton, ha vinto nella categoria migliore attore. La 30/a edizione degli Spirit Awards sembra dunque portare un po' di chiarezza sui pronostici delle due categorie meno prevedibili degli Oscar, a tutto vantaggio del lavoro del regista messicano, anche se Richard Linklater ha vinto lo Spirit al miglior regista. Gli altri premi sono tutte conferme: Patricia Arquette, mamma fragile in “Boyhood”, ha vinto la statuetta per la migliore attrice non protagonista, Julianne Moore per “Still Alice” quella per la migliore protagonista, J.K. Simmons ha portato a casa il premio per il migliore attore non protagonista grazie alla sua straordinaria interpretazione in “Whiplash”, il polacco Ida ha vinto nella categoria miglior film straniero mentre fra i documentari è emerso “CitizenFour”, sulla storia di Edward Snowden. Vittorie anche per “Nightcrawler”, film poco considerato agli Oscar che pero' agli Spirit ha portato a casa il premio per la migliore opera prima e la migliore sceneggiatura, curata dallo stesso regista, Dan Gilroy.