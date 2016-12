Cameron Diaz e Benji Madden presto sposi

11:37 - Non c'è red carpet in cui Cameron Diaz non mostri il nuovo, sfavillante, anello. E sì, perché l'attrice si è fidanzata ufficialmente con Benji Madden. Con il rocker la storia va avanti da un anno e ora i due hanno intenzione di fare le cose sul serio. Insomma, dopo le storie travagliate con Justin Timberlake e Alex Rodriguez, le nozze sarebbero imminenti.

Anche se al matrimonio la star 42enne fino a qualche tempo fa diceva di non credere: "Non credo che dovremmo vivere le nostre vite in relazioni basate su vecchie tradizioni che non si accordano più al nostro mondo". Ma forse per Cameron è arrivato il momento di voltare pagina con il passato, al fianco di Benji. Gli amici ne sono sicuri: "Stanno progettando le nozze, in gran segreto, a metà 2015... Tutti sono davvero felici per loro".