13 luglio 2016 12:18 Calcutta: "Strano vedere la gente che canta le mie canzoni" Il cantante sarà il 13 luglio sul palco del GoaBoa Festival

Estate fitta di impegni per Calcutta, in giro per l'Italia per promuovere il nuovo disco "Mainstream". Il 13 luglio sarà sul palco del GoaBoa Festival insieme alla band "sto imparando a lavorare in team e mi è molto utile, perché sono troppo individualista quando si tratta di musica". E sulla collaborazione con J-Ax e Fedez, a Tgcom24 "Sono interessati ad alcuni miei ritornelli, ma ci sono ancora le trattative in corso".

E' strano sentire il pubblico che canta a squarciagola i miei pezzi Calcutta Il tour di "Mainstream" sta andando bene, hai anche fatto sold out a Villa Ada. Te l'aspettavi?

Sinceramente non speravo in tutto questo successo ma ovviamente sono contento. A dire la verità mi accontentavo anche di meno (ride ndr.). Per certi versi se avessi meno pubblico forse avrei anche meno responsabilità e pressioni



Il 13 luglio sarai sul palco del GoaBoa Festival. Che sorprese hai in serbo per i tuoi fan?

Suonerò sul palco con la mia band, saremo in cinque e mi accompagneranno durante le esecuzioni. Invece nelle tappa di Torino forse ci sarà un coro gospel, una cosa che ho voluto perché mi piacciono moltissimo



Sei passato dal cantare da solo alla band, come sta andando?

Un mio difetto è che fatico ad interfacciarmi con altre persone quando faccio musica, sono individualista. Invece lavorare in team mi sta insegnando un sacco di cose, specialmente a livello pratico, che mi potrebbero servire anche in futuro.



Cosa ti ha colpito di più nel rapporto dal vivo con il pubblico?

Non c'è stato un concerto in cui il pubblico non abbia cantato a squarciagola quasi tutti i pezzi. E' stato strano perché ai concerti che frequento questa cosa non succede...