Bussoletti, "Piango da uomo": il dolore di dire addio ai propri videogiochi

10:51 - Qualcuno diceva che non si esce vivi dagli anni 80. Ne sa qualcosa Luca Bussoletti, cantautore romano che ora pubblica il singolo "Piango da uomo" e la cui ispirazione affonda in quegli anni, tra citazioni di film, videogiochi e quant'altro. Tgcom24 vi offre in anteprima il video del pezzo.

Lo stesso Bussoletti descrive così il brano. "Perdere le audiocassette e poi l'Amiga con tutti i suoi floppy. La vita è davvero dura e non è possibile reggere anche l'urto di una separazione sentimentale. L'amore al tempo dei Nerd, l'amore che passa attraverso gli oggetti della vita vissuta (come racconta in stop-motion il video ufficiale). "Piango da uomo" è una lettera aperta di scuse ma è anche una confessione di una generazione di outsider che sono stati costretti ad abbandonare i loro videogiochi preferiti per diventare grandi. È una canzone sulla fragilità di chi dovrebbe essere forte e sulla forza di chi dovrebbe essere fragile. È un bollettino di guerra tra esplosioni di sentimenti e mitragliate al cuore".



Queste le date dell'Uniweb tour del cantautore:

Martedì 4 novembre: Vercelli (13) – Milano Bocconi (17) – LIUC Castellanza (21)

Mercoledì 5 novembre: Milano Cattolica (12) – Pavia (17)

Giovedì 6 novembre: Parma (14) – Bologna (19.30)

Venerdì 7 novembre: Cesena (13) (in registrato) – Urbino (18.30)

Lunedì 24 novembre: Prato (10) – Siena (13.30) - Perugia (18)

Martedì 25 novembre: Roma Sapienza (14) – Roma Luiss (17)

Mercoledì 26 novembre: Napoli SOB (12) – Napoli F2 (14.30) - Salerno (18)

Giovedì 27 novembre: Cosenza (13.30) – Catanzaro (18)

Venerdì 27 novembre: Catania Zammù (14) – Catania Lab (16.30)